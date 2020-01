Farmers Defence Force volgende week toch niet met trekkers naar Den Haag

De leden van Farmers Defence Force trekken op woensdag 5 februari toch niet met trekkers naar Den Haag. Gisteravond was er al grote onduidelijkheid, omdat er een persbericht zou zijn waarin dat werd bekendgemaakt, maar dat bericht werd later weer ingetrokken. Nu heeft FDF dat persbericht alsnog verstuurd.

Het Landbouw Collectief, minister Schouten en premier Mark Rutte gaan volgende week woensdag in overleg over de stikstofaanpak. De actiegroep riep haar achterban op die dag met trekkers naar Den Haag te komen. Maar op de vergadering gisteravond werd toch besloten 'het kruit uit tactisch oogpunt droog te houden'.

'Onjuiste informatie'

"Het beleid waarover we proberen een deal te maken is gebaseerd op onjuiste informatie", laat voorzitter Mark van den Oever weten. "Dit zal de komende weken duidelijk worden. We komen binnenkort met meer uitleg over de keuzes en stappen."

Gisteravond ontstond al grote verwarring over de geplande actie van FDF. Eerst meldde de actiegroep dat de boeren op 5 februari met trekkers naar Den Haag zouden komen, maar ineens was daar een persbericht met de mededeling dat de actie niet door zou gaan. Dat bericht werd later op de avond weer ingetrokken. FDF schrijft dat dat persbericht per abuis was verzonden, maar de actie wordt nu dus alsnog geannuleerd.