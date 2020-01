Twente staat sterk in de Beentjes van Sint-Hildegard

“Doot’n jas an, voort krieg je ‘n sputter reagn op’n kop". Dat is toch veel mooier dan "trek je wel je jas aan, want straks gaat het nog regenen”, aldus Herman Finkers, voorvechter van de Twentse taal. In z’n nieuwe speelfilm De Beentjes van Sint-Hildegard wordt er, op een paar minuutjes na, alleen maar plat geproat. Mét ondertiteling, dat dan weer wel.

Het is de allereerste Twentse bioscoopfilm die in heel Nederland wordt gedraaid. Maar met een universeel verhaal over Jan en Gedda. Gedda houdt zó veel van Jan dat hij het er na 35 jaar ineens benauwd van krijgt. En een kat in het nauw maakt rare sprongen...

De film roept vragen op. Wanneer wordt de liefde een mens te veel? En als dat na jaren samen zijn het geval is, wat moet je dan in godsnaam doen? Blijven? Weggaan? Praten? Doe in ieder geval niet wat Jan doet. Wat dat precies is, laat ik natuurlijk in het midden. Niemand houdt van spoilers.

“Het zijn wel twee mensen die echt van elkaar houden. Maar wat Jan eerst zo nodig had in Gedda, dat drijft ze later uit elkaar. Dat is tragisch”, vertelt Finkers. “Gebeurt heel vaak, hè”, vult Johanna ter Steege hem aan. Tijdens het interview zitten de twee knus naast elkaar op de zwarte leren bank, niet als tegenspelers, maar als goede vrienden. De twee Tukkers spelen de hoofdrollen in de film. Finkers schreef daarnaast het scenario en de liefde voor z’n geboorteregio blijkt uit alles. Twentse taal, Twentse cast, Twentse omgeving én een Twentse regisseur.

Sprong in het diepe

Johan Nijenhuis woont al zo’n dertig jaar in Amsterdam, maar zijn roots liggen in Markelo. En dat hoor je. Je kan de regisseur wel uit Twente halen, maar Twente niet uit de regisseur. Nijenhuis, bekend van Nederlandse romantische komedies zoals Verliefd op Ibiza, Rokjesdag en de regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond, gooit het met deze film over een hele andere boeg. “Het is de eerste keer dat ik een film maak voor mensen boven de dertig. Ik denk dat je onder die leeftijd de thematiek niet pakt.” Deze film is volgens hem een risico. Een regelrechte sprong in het diepe. “Maar ik denk als een verhaal goed verteld wordt, dan maakt het niet uit of het in het Zweeds, Frans of Twents is. Dan is het gewoon een goed verhaal.”

Een ‘goed’ verhaal, over geluk en liefde, dat misschien wel de tongen losmaakt bij z’n bioscoopgangers. “Ik hoop dat na afloop van de film stelletjes erover napraten. In hoeverre willen we symbiotisch zijn en in hoeverre willen we ruimte? Het een is niet beter dan het ander”, besluit Finkers. De landelijke première vindt plaats op 10 februari in Amsterdam. Maar een Twentse première mag natuurlijk niet ontbreken, dus die is twee dagen later in Kinepolis Enschede.

Nu al nieuwsgierig? Kijk dan zondag 2 februari naar OverUIT de Kunst om 11.20 uur op TV Oost voor een kleine preview en maak alvast kennis met Jan en Gedda.