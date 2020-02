Aantal kankerdiagnoses in Overijssel vorig jaar opnieuw gestegen

Weer meer kankerdiagnoses in Overijssel (Foto: ANP / Remko de Waal)

In Overijssel hebben vorig jaar 7.900 mensen te horen gekregen dat ze kanker hebben. In lijn met de landelijke trend is dat een stijging ten opzichte van eerdere jaren. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland. Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort, ook in onze provincie.

In 2017 hoorden 7.400 mensen de diagnose kanker, in 2018 waren dat er 7.700. En die stijging heeft zich in 2019 dus doorgezet. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dat door de bevolkingsgroei en de vergrijzing, omdat mensen op oudere leeftijd een grotere kans op kanker hebben.



Huidkanker

De meest voorkomende kankersoort in Overijssel is huidkanker. Basaalcarcinomen, kwaadaardige plekjes op de huid, zijn in die cijfers niet meegenomen.

Het aantal gevallen van huidkanker stijgt hard. Huidkanker werd in 2017 in Overijssel 1.200 keer vastgesteld. In 2018 steeg het aantal diagnoses naar 1.300 en vorig jaar naar 1.500.

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Het aantal mannen dat vorig jaar die diagnose hoorde steeg sterk ten opzichte van eerdere jaren. In 2019 hoorden 960 mannen de diagnose prostaatkanker, 150 meer dan in 2018.



Longkanker meest dodelijk

Longkanker is nog altijd de meest dodelijke kanker. Aan die ziekte overlijden landelijk meer dan tienduizend mensen per jaar. Vijf jaar na de diagnose leeft nog maar één op de vijf patiënten. In Overijssel bleef het aantal gevallen van longkanker nagenoeg gelijk.

Een overzicht van de kankergevallen in Overijssel, sinds 2005 kun je hieronder vinden. Een overzicht vanaf 1989 is te vinden op de site van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Wereldkankerdag

De cijfers worden gepresenteerd omdat het dinsdag Wereldkankerdag is. Mensen staan wereldwijd stil bij de impact van kanker met het thema: 'kanker zet je wereld op de kop'.

Meer dan 220 organisaties, zoals inloophuizen, fysiotherapeuten, psychologen en ziekenhuizen, bundelen morgen de krachten. Zij organiseren samen lokale en regionale activiteiten voor mensen die op welke manier dan ook met kanker zijn geconfronteerd. De samenwerking zorgt ervoor dat patiënten sneller hun weg vinden naar de juiste zorg op het juiste moment.