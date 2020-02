Ambtenaren zijn weer terug in het centrum na nieuwbouw stadskantoor Hengelo

Buurvrouw Gotjé had de werkzaamheden de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten gehouden. Rond het middaguur was ze de stomverbaasde eerste bezoeker van het gloednieuwe stadskantoor in Hengelo.

Ruim twee jaar heeft het geduurd, de bouw van het stadskantoor aan de Deldenerstraat in Hengelo. Het is vastgebouwd aan het bestaande stadhuis, dat grondig gerenoveerd is. Het nieuwe stadskantoor omvat ongeveer 8.000 vierkante meter kantoorruimte en 900 vierkante meter publieksruimte.

Razend enthousiast

Burgemeester Sander Schelberg liep trots als een pauw door de centrale hal om de eerste bezoeker welkom te heten en de pers te woord te staan. Hij is razend enthousiast "Het is mooi geworden hè! En mevrouw Gotjé blijkt onze buurvrouw te zijn. Leuk dat ik juist haar die bloemen mag geven." Waarna hij de bos op de rollator deponeert en de eerste bezoeker een korte rondleiding over de begane grond geeft.



Ondertussen hebben zich al meer mensen gemeld aan de balie in de centrale hal. "Het is een enorme vooruitgang", zegt de dame achter de balie. "Lekker veel licht. En gelukkig weer in het centrum, dicht bij de mensen", stelt ze glimlachend vast.

Functionele indeling

Het nieuwe stadskantoor is geïsoleerd met vlaswol, er is triple glas geplaatst en er is ledverlichting. Op het dak liggen 260 zonnepanelen. Tegelijk met de nieuwbouw heeft het in 1963 gebouwde stadhuis een nieuwe functionele indeling gekregen.

Ook de marktmeester is blij, zo bleek vorige week tijdens de weekmarkt. "Toen de ambtenaren noodgedwongen uit het centrum vertrokken konden we dat goed merken. Elke woensdag was het druk met ambtenaren die tussen de middag een visje of patatje kwamen halen. En gelijk een broek, een bos bloemen of een tas fruit meenamen. Dat hebben we wel gemist en komt nu dus weer terug. Gelukkig."