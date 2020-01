Twentse PvdA-fracties willen dat gemeenteraden meer worden betrokken bij samenwerking Regio Twente

Aanleiding is de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan de uitvoering van onder andere de Agenda voor Twente. De PvdA'ers zijn bang dat het ondemocratisch zal verlopen. 'De pogingen die nu worden gedaan om meer vaart te brengen in de bestuurlijke samenwerking deze fracties ondemocratisch en gevaarlijk voorkomen', stellen de partijen in een persbericht.

Dit zijn de zeven Twentse PvdA-fracties die aan de bel trekken: Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Hof van Twente, Haaksbergen, Losser en Tubbergen.

'We snappen dat een van de grootste dilemma's bij regionale samenwerking de democratische inbedding is in relatie tot een slagvaardige aanpak. Maar het buitenspel zetten van de lokale democratie, zoals nu gebeurt bij de uitvoering van de Agenda voor Twente, is voor onze fracties onacceptabel.'

Bevoegdheid

De besluitvorming rond de invulling van de sturing op de Agenda voor Twente heeft inmiddels plaatsgevonden. Die invulling past nog binnen het huidige bevoegdheid van het regiobestuur, maar voor de reorganisatie die op handen is heeft men de medewerking van de Twentse gemeenteraden nodig.

Lithium Werks

De zorgen bij de PvdA-fracties komen mede door de aan Lithium Werks gegeven subsidie. 'Daar is 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een project dat er niet bleek te zijn. Nog steeds is volstrekt onduidelijk wie de eigenaar is van die blunder. Dat kan en mag niet gebeuren bij bijvoorbeeld de inzet van de middelen voor de Agenda voor Twente.'