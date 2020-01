Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: wanneer gaan Heracles, Twente en PEC weer eens winnen?

Welke Overijsselse ploeg in de eredivisie pakt de eerste zege na de jaarwisseling? Zowel Heracles, FC Twente als PEC Zwolle heeft nog niet gewonnen in 2020. Zeker voor Twente en PEC wordt het zaak voor een driepunter in de onderste helft van de ranglijst. Go Ahead Eagles wacht maandag een cruciaal duel tegen de beloften van Ajax.

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.





FC Twente – Sparta

Geen ploeg in de eredivisie wacht langer op een overwinning dan FC Twente. De serieteller van niet gewonnen competitiewedstrijden staat nu al op zeven. Beide ploegen waren vorig seizoen een divisie lager actief en toen won FC Twente thuis van Sparta met 2-1. Ulrich Bapoh en Tom Boere (penalty) schoten Twente naar de zege.





Eerder dit seizoen bij de ontmoeting in Rotterdam speelde als zo vaak de VAR een hoofdrol. Julio Pleguezuelo werd in de 84ste minuut van het veld gestuurd op initiatief van de videoref waarna Bryan Smeets Sparta aan de 2-1 overwinning hielp.





Zo doelpuntrijk als in 2008 zal het waarschijnlijk niet worden in de Grolsch Veste. Twente had net Schalke 04 uitgeschakeld in het UEFA Cup-toernooi en gevreesd werd voor een ‘post-Europese-depressie’. Maar Twente toonde zich messcherp en stond bij rust al met 4-0 voor, met onder meer twee rake kopballen van Blaise N’Kufo. Na rust liet de thuisploeg de teugels wat vieren waardoor er uiteindelijk 6-2 op het scorebord kwam.





Aftrap: zaterdag 19.45 uur

PEC Zwolle – FC Groningen

Het duel van vorig seizoen werd gewonnen door PEC na een heus tweeluik. Onweer maakte op woensdagavond 24 april een vroegtijdig einde aan het duel. De resterende 33 minuten werd de maandag erna uitgespeeld. Op het moment van staken leidde Groningen met 2-1, maar PEC slaagde er tijdens het restant in die achterstand om te buigen in een 3-2 zege. Bram van Polen en Lennart Thy waren de doelpuntenmakers in het restant.





In Groningen eindigde de ontmoeting in een 2-0 zege voor Groningen.

Aftrap zaterdag 20.45 uur



Willem II – Heracles

Na FC Twente is Heracles de ploeg die het langst wacht op een overwinning in de eredivisie. De teller van niet gewonnen competitieduels staat nu op vijf. Tegenstander Willem II is juist bezig aan een ijzersterk seizoen op de vierde plaats. De Tilburgers zijn al acht keer op rij met minimaal een gelijkspel van het veld gestapt.





Heracles bewaart slechte herinneringen aan de laatste bezoeken aan Brabant. Vorig seizoen werd het 5-0 en twee jaar geleden 3-1. Opvallend: beide keren stond het na een halfuur al 3-0.





Eerder dit seizoen in Almelo won Heracles wel. Het werd 4-1, mede door twee goals van Cyriel Dessers. De Belg, goed voor twaalf goals, is de eerste Heracles-speler in de geschiedenis die zo ver in het seizoen bovenaan de topscorerslijst van de hoogste divisie staat.

Aftrap: zondag 12.15 uur



Jong Ajax – Go Ahead Eagles

Waar eindigt de opmars van Go Ahead Eagles? Een geweldige serie van negentien (!) ongeslagen duels heeft de Deventer-ploeg naar de vijfde plaats gebracht met nog maar zeven punten minder dan koploper Cambuur. Ook Jong Ajax is de laatste tijd niet te verslaan met een serie van tien ongeslagen duels. De Amsterdammers staan tweede en dus kan gesproken worden van een cruciaal duel voor de Eagles. Wordt het aan- of afhaken?

Vorig seizoen kon Go Ahead het niet bolwerken in Amsterdam. Dankzij twee goals van Thomas Verheijdt werd het nog wel 2-2, maar daarna liep Jong Ajax weg naar een 5-2 zege.

Aftrap: maandag 20.00 uur

Alle duels zijn live te volgen bij Radio Oost op de Oosttribune.