Gemeente mag woonwagenbewoners dwingen te vertrekken van Zwolse parkeerplaats

De gemeente Zwolle mag de bewoners van een parkeerterrein aan de Bellinistraat in Zwolle dwingen om te vertrekken. Dat heeft de voorzieningenrechter in Zwolle bepaald. Sinds oktober 2018 wordt het terrein gebruikt door een groep betogers die er hun woonwagens en caravans hebben neergezet. De bewoners wilden daarmee aandacht vragen voor het tekort aan standplaatsen voor woonwagens in de gemeente.

De bewoners lieten destijds aan de gemeente weten een betoging te houden op het terrein. De gemeente heeft die betoging niet verboden of daar beperkingen aan gesteld.



Volgens de rechter heeft de aanwezigheid van de woonwagens en caravans inmiddels steeds meer het karakter gekregen van een standplaats voor huisvesting in plaats van dat er sprake is van een betoging. Daarbij speelt het grote tijdsverloop (vijftien maanden) een belangrijke rol en ook het feit dat de bewoners zich inmiddels in de gemeentelijke administratie hebben ingeschreven op het adres aan de Bellinistraat.

Bovendien hebben de bewoners in maart vorig jaar afspraken gemaakt met de gemeente om de illegale woonsituatie op de parkeerplaats aan de Bellinistraat per 1 juli 2019 te beëindigen. Dat is niet gebeurd.

Alternatieve woonruimte

De rechter begrijpt dat het besluit om de bewoners te dwingen om het terrein te verlaten ingrijpende gevolgen heeft, nu zij verklaren geen alternatieve woonruimte te hebben. Toch leidt dit niet tot het oordeel dat de gemeente dat besluit niet mag doorzetten.



‘De gemeente kan niet worden verplicht om toe te staan dat de bewoners de parkeerplaats illegaal als woonplek in gebruik blijven houden totdat zij andere woonruimte hebben gevonden. Dat de parkeerplaats in het verleden al eens als standplaats voor woonwagens in gebruik zou zijn geweest, maakt dit niet anders', aldus de voorzieningenrechter.