Van Polen en Van Wermeskerken vervangen geschorst duo bij PEC Zwolle

Verder sleutelt trainer John Stegeman niet aan het elftal, dat vorige week met 0-0 gelijkspeelde tegen Willem II. Het was de eerste keer dit seizoen dat PEC Zwolle de nul hield. Een week eerder pakte PEC ook al een punt tegen FC Utrecht, een andere subtopper.

Enerzijds lijkt het er dus op dat de Zwollenaren het beter doen dan voor de winterstop, toen er geen enkel punt werd behaald tegen ploegen uit het linkerrijtje. Anderzijds sprokkelen ook de concurrenten punten, waardoor PEC Zwolle zich nog altijd in de gevarenzone van de eredivisie bevindt.

Hallelujah

"We weten waar we staan, dus we hoeven niet Hallelujah te doen. Want dat is het niet", weet Stegeman. "Maar ik vind wel dat de manier waarop we de laatste twee wedstrijden hebben gespeeld, houvast en vertrouwen geeft. Maar we zijn er nog lang niet."

Met name aan de bal is er nog veel ruimte voor verbetering, vindt de coach uit Epe. "We hadden Willem II meer pijn kunnen doen als we wat nauwkeuriger waren geweest. Het was te wild. In de opbouw kozen we soms te snel voor de lange bal terwijl het ook simpel kon, omdat er geen druk was van de tegenstander. Ik snap wel dat je nu voor veiligheid kiest, maar je moet ook aanvoelen wat de momenten zijn waarop dat niet moet."

Huiberts ontbreekt

De kans dat middenvelder Dean Huiberts in actie komt tegen FC Groningen is niet groot. "Die klapte gisteren door zijn enkel heen", aldus Stegeman. "Dus die is er waarschijnlijk niet bij."

De wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.