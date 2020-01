Garcia houdt kaarten voor de borst in aanloop naar treffen met Sparta

Hoewel iedereen rondom FC Twente nog altijd hoopt op een last minute transfer, moet de blik van trainer Gonzalo Garcia ook op het duel met Sparta Rotterdam. Twente is al acht duels zonder overwinning en moet het tegen de concurrent uit Rotterdam ook nog eens stellen zonder Lindon Selahi.

De middenvelder is geschorst en wordt op die positie mogelijk vervangen door Javier Espinosa. Dat betekent dat Haris Vuckic dan weer in de punt van de aanval kan starten. "Maar Haris (Vuckic red.), Emil Berggreen en Aitor kampen met lichte klachten", liet trainer Garcia weten tijdens de persbijeenkomst.

Verdonk

Tegenover de schorsing van Selahi staat wel weer de terugkeer van Calvin Verdonk. Hij heeft zijn schorsing van twee wedstrijden uitgezeten na zijn rode kaart tegen RKC Waalwijk. Of hij gaat starten is nog maar de vraag. Garcia is erg content over de defensie, die laatste twee wedstrijden slechts één treffer incasseerde tegen respectievelijk FC Groningen en PSV.



Brama

Over aanvoerder Wout Brama hield de trainer zich op de vlakte. De middenvelder is weer volledig fit, maar Garcia wilde vrijdag nog niet aangeven of hij bij de wedstrijdselectie zit. "Dat gaan we na vanmiddag zien."