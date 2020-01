CU en SGP over collegebreuk Zwartewaterland: "Zonder vertrouwen kun je geen team zijn"

Het vertrouwen tussen de coalitiepartijen ChristenUnie (CU), SGP en Buitengewoon Zwartewaterland (BGZ) is verdwenen, daarom is besloten te breken met het huidige college. Dat zeggen de fractievoorzitters van de CU en SGP. Dat vertrouwen is afgebrokkeld door de werkwijze van BGZ in het dossier Molenwaard. De partij zou niet transparant zijn geweest.

Het dossier is al lange tijd een heet hangijzer in de gemeente. Het gaat om het bestemmingsplan van de recreatiewoningen aan de jachthaven in Hasselt. Momenteel is permanente bewoning er niet toegestaan, iets wat BGZ graag anders ziet.

Belangenverstrengeling

Er zouden zelfs BGZ-leden in de ter discussie staande jachthaven wonen. Daardoor is er volgens CU en SGP sprake van belangenverstrengeling.

"Bij de coalitieonderhandelingen hebben we afgesproken dat BGZ terughoudend zou zijn betreft Molenwaard. Als ze zich wel meer wilden inmengen, moest dat in overleg met het college. Een vierogenbeleid, maar er was van weerszijden weinig begrip", schetst CU-raadslid de situatie. BGZ zag volgens Spoelstra niet in dat er sprake was van belangenverstrengeling. "Zij vonden dat het goed gescheiden was."

Klaas Huisbrink, fractievoorzitter van SGP, heeft de situatie hetzelfde ervaren. "BGZ is belanghebbende, hoe je het went of keert. Als zij dan in het dossier dingen op eigen houtje gaan doen en dat niet terugkoppelen, gaat het vertrouwen verloren. Dit kan gewoon niet, je moet transparant zijn. Zonder vertrouwen kun je geen team meer zijn."

Populaire partij

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bleek BGZ populair te zijn onder de Zwartewaterlanders. De vrij nieuwe en onervaren partij ging van nul naar drie zetels. Iets wat CU en SGP niet konden negeren.

De CU-fractievoorzitter erkent dat een coalitie met SGP en BGZ bij het smeden al werd gezien als 'spannend'. "We hebben niet de makkelijkste weg gekozen. Wij (CU en SGP, red.) zijn gewend om vanuit vertrouwen te werken, BGZ doet het meer vanuit wantrouwen en onderzoek. Maar je wilt toch recht doen aan de verkiezingsuitslag."

Huisbrink: "We merkten dat er spanning in het college ontstond. Dat kon je vooraf al op je klompen aanvoelen."

'Valt hem zwaar'

Daarnaast heeft het optreden van wethouder Albert Coster volgens Spoelstra ook niet bijgedragen aan het vertrouwen. "Hij had veel moeite om in de wedstrijd te komen. Coster had geen politieke ervaring, daar hebben we allemaal begrip voor gehad. Maar met moeilijke dossiers valt het wel erg op dat het hem zwaar valt."

Onduidelijk

Omdat CU bij de afgelopen verkiezingen de grootste partij was, ligt de bal nu bij hen. Wat er nu gaat gebeuren, is nog onduidelijk. "We hebben nog geen plan B. We moeten het maar even laten bezinken, daarna kijken we wat we gaan doen", besluit Spoelstra.

BGZ was niet bereikbaar voor commentaar.