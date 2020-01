PEC Zwolle over vroegtijdig vertrek Bruns en Bel Hassani: "Het is hier geen gevangenis"

Bruns - die gehuurd werd van Vitesse - maakt het seizoen af bij VVV-Venlo, een directe concurrent van PEC Zwolle in de strijd tegen degradatie. Maar daar was niets aan te doen, zegt technisch manager Mike Willems. "Daar hadden we zelf niet heel veel over te zeggen. We hebben met Thomas afgesproken dat we sowieso zouden meewerken aan een terugkeer naar Vitesse. Dat hij naar VVV gaat, is een beslissing die Vitesse genomen heeft."

Betere spelers

Willems vindt niet dat hij achteraf beter Bruns bij PEC Zwolle had kunnen houden, om te voorkomen dat een concurrent zich versterkt. "We moeten gewoon eerlijk zijn naar elkaar. Toen we Thomas haalden, dacht hij dat hij zou spelen. Dat is in zijn fase van zijn carrière ook belangrijk. Wij hadden blijkbaar niet zo veel vertrouwen in hem, anders hadden we hem wel opgesteld of in laten vallen. Dan kan hij beter teruggaan naar Vitesse. Dat hij uiteindelijk bij VVV komt... tja. Ik denk dat wij betere spelers hebben, anders hadden we hem wel opgesteld. Dus ik denk dat dit de beste oplossing is voor iedereen."

Bruns en Bel Hassani, twee oude bekenden van trainer John Stegeman, werden in de zomer aangetrokken, maar vertrekken al na een paar maanden weer uit de provinciehoofdstad. "Het is geen gevangenis bij PEC Zwolle", aldus Willems. "Als je het niet naar je zin hebt en je kunt je moeilijk in je rol als reserve schikken, dan zijn we bereid om te kijken of je kunt uitkijken naar een andere club."

Spijt van het aantrekken van Bruns en Bel Hassani heeft hij niet. "We staan nog steeds achter de aankopen. En Iliass heeft ook wel degelijk zijn waarde bewezen", wijst Willems op de vijf treffers die Bel Hassani heeft gemaakt. "Maar we willen doorgaan met jongens die er wel 200 procent voor willen gaan. Dat is in deze fase heel belangrijk en dat heb je de afgelopen twee wedstrijden ook kunnen zien. Dus ik denk dat dit de goede keuze is."

Geen zaken meer

Tijdens de laatste uren van de transferwindow verwacht Willems geen zaken meer te doen, al was er nog wel even belangstelling voor spelers van Mike van Duinen en Thomas Lam. "Er wordt geïnformeerd naar onze spelers. Uiteraard zorgen we ervoor dat we Plan B klaar hebben, maar vooralsnog is het wat rustiger geworden en verwacht ik niet zo veel meer. En het gaat om spelers die we graag willen behouden, dus daar doen we niet zo veel mee."