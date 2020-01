Werkstraf en rijontzegging voor doodrijden schooldirecteur in Den Ham

Het 41-jarige slachtoffer, directeur van een aantal scholen in Hellendoorn, Nijverdal en Almelo, overleed kort na de aanrijding in het ziekenhuis. De dood van hun schooldirecteur was een grote schok voor de leerlingen van de scholen voor speciaal onderwijs in Almelo, Hellendoorn en Nijverdal.



De 71-jarige vertelde twee weken geleden dat hij het slachtoffer, ondanks diens felgele en reflecterende vest, niet had gezien. Hij had pas in de gaten dat er iets aan de hand was toen hij een harde klap hoorde. "Ik moet in gedachten zijn geweest", aldus de 71-jarige.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33