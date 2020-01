Drummer Quo-tributeband koopt illuster drumstel

Coghlan was de eerste drummer van Status Quo en verliet in 1982 de wereldberoemde band. Status Quo scoorde enorme hits met onder andere Down Down, Whatever You Want en Roll Over Lay Down.

De unieke aankoop is een gevolg van de trip die Status Quotes in september vorig jaar maakte naar Engeland om op de fanclubdag te spelen. “De Engelse stagemanager Russ Chadd van dat weekeinde ontdekte het drumstel op Youtube-filmpjes. Hij spoorde het op en kon het kopen. Het was blauw geverfd. De fabrikant heeft het vervolgens helemaal in originele gele staat teruggebracht. Coghlan speelde op dat drumstel tijdens zijn laatste tour in 1981.”



'Meteen naar Engeland gereden'

Coghlan zelf had geen interesse in de drumkit en dus besloot de stagemanager om Status Quotes te benaderen. “We kwamen er snel uit met de prijs en ik ben meteen naar Engeland gereden om het op te halen.”

RTV Oost maakte een documentaire rond de Engeland-trip van Status Quotes en daarin werd duidelijk dat het optreden van de viermansformatie diepe indruk maakte op fans en oud-leden van Status Quo onder wie John Coghlan. De oud-drummer van Quo meldde zich na afloop in de kleedkamer en vertelde 'dat hij graag even had meegedaan, maar deze geweldige band niet voor de voeten wilde lopen'.

Status Quotes voortaan met legendarisch drumstel (Foto: Status Quotes)

Op 22 februari is Lorenzo Hardijzer voor het eerst live te bewonderen achter zijn illustere trommels als Status Quotes optreedt in de Hengelose muziektempel Metropool.