Vrouw gijzelde medewerkster ziekenhuis Enschede, OM wil celstraf en behandeling

De Enschedese stormde op 2 augustus de werkkamer van de medewerkster binnen terwijl ze dreigend een schaar ophief. Nadat ze de deur op slot had gedaan, stak ze meermaals met de schaar in de deur en eiste ze dat er met de meldkamer van 112 werd gebeld. Toen de verbinding tot stand kwam en een centralist vroeg of er gewonden waren, riep ze: "nog niet".



Voor de medewerkster was wat gebeurde traumatisch. Ze onderging nadien diverse therapieën in het ziekenhuis, maar is nog steeds bang. Ze wil 1500 euro smartengeld van de vrouw.



Bedreiging ex

De verdachte zei vandaag dat ze in paniek was geraakt na bedreigingen van haar ex. Omdat ze al een paar dagen haar medicatie tegen psychoses niet had ingenomen maar wel cocaïne had gesnoven, was ze erg in de war. Dat ze in de werkkamer van het ziekenhuis uitkwam, was puur toeval zei de vrouw. "Ik denk dat ik het eerste openbare gebouw ben ingerend."



Deskundigen die de vrouw onderzochten, concluderen dat ze verminderd toerekeningsvatbaar is. Zij denken dat de Enschedese een flinke tijd behandeld moet worden in een geschikte kliniek. Als het aan de officier van justitie ligt, gaat dat zeker drie jaar duren.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.