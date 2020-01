Woningeigenaren eisen recht op permanente bewoning in gebied De Stoevinghe bij Heino

In dit gebied staan ruim honderd recreatiewoningen. De eigenaren van 89 recreatiewoningen mogen er voortaan permanent wonen. Voor de twee bezwaarmakers geldt die regeling niet en dat vinden ze onterecht. De Raad van State moet zorgen dat ze dat recht ook krijgen, aldus hun advocaten.



Peildatum 1994

Bij het instemmen met permanente bewoning heeft de gemeente gekeken naar hoe lang de woningen al illegaal permanent worden bewoond. Woningeigenaren die dit al van vóór 1994 zonder onderbreking doen, mogen er voortaan legaal blijven wonen.



Een van de bezwaarmakers zegt dat hij aan die peildatum voldoet. Maar hij heeft dit in de ogen van de gemeente niet hard kunnen maken. Zijn vader verbleef er toen permanent. "Hij hield ook nog een woning in Haarlem aan waar hij soms even de post ophaalde. Maar hij woonde in de recreatiewoning. Hij kreeg er zelfs thuiszorg", zegt de bezwaarmaker.



Nieuwe woonwijk

De tweede bezwaarmaker gooit het over een andere boeg. Zijn woning is niet altijd permanent bewoond geweest en hij kan dus niet voldoen aan de peildatum die de gemeente Raalte hanteert.



Hij stelt dat het gebied met recreatiewoningen verandert in een woonwijk. Daar is nu een nieuw bestemmingsplan voor gemaakt. En in dit geval moet er worden gekeken naar goede ruimtelijke ordening. Volgens de bezwaarmaker is dan een woonwijk met daartussen enkele recreatiewoningen niet gepast. "Of allemaal permanente bewoning of allemaal niet", zegt zijn advocaat. Hij eist dus gelijke behandeling.



Woordvoerders van de gemeente ontbraken tijdens de zitting. "Dat is jammer", zei de raadsvoorzitter, want hij had nog wel het een en ander met de gemeentewoordvoerders te bespreken.

De uitspraak volgt over zes weken.