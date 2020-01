Koepelorganisatie: "Molens alleen gebaat bij algeheel vuurwerkverbod"

"Niet alleen knalvuurwerk en vuurpijlen, maar al het consumentenvuurwerk dient in heel Nederland te worden geweerd." Dit stelt directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen naar aanleiding van het kabinetsbesluit over de reikwijdte van het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan.

De Hollandsche Molen is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor alle molens in Nederlands. De organisatie vreest dat het debat in de Kamer niet leidt tot een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

"Dit besluit is onvoldoende. Daar schieten wij niets mee op. Het betekent dat het risico op molenbranden groot blijft. Wij willen geen half werk. Molens zijn uiteindelijk alleen gebaat bij een algeheel vuurwerkverbod."



Lattrop

Tijdens afgelopen jaarwisseling ging het twee keer mis met vuurwerk in de buurt van molens. De Ceres in Bovenkarspel ging grotendeels verloren en bij de Oortmanmolen in Lattrop kon de brandweer ternauwernood erger voorkomen.





Mocht het inderdaad niet komen tot een algeheel vuurwerkverbod, zal de vereniging alle moleneigenaren en molenaars aansporen om in hun gemeente druk uit te oefenen op de politiek om wel tot algehele vuurwerkvrije zones rond molens te komen. Inmiddels is voor moleneigenaren en molenaars een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen.