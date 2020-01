Het rommelt binnen de supportersvereniging Go Ahead Eagles, sfeerteam zegt samenwerking op

Het vertrek van twee bestuursleden werkt als een splijtzwam binnen de supportersvereniging van Go Ahead Eagles. Het sfeerteam ADHD heeft per direct de samenwerking stop gezet. Dat meldt het sfeerteam op social media vandaag.

Aanleiding voor het verbreken van de band met de supportersvereniging is dat het Sfeerteam ADHD geen toekomst ziet voor het voortzetten van de samenwerking. De relatie is getroebleerd, omdat het al weken rommelt in de supportersvereniging en het bestuur geen orde op zaken stelt. De bestuursleden Nanda Kramer en Fabian Driessen besloten op te stappen omdat zij zich niet kunnen vereenzelvigen met het functioneren van het bestuur van de supportvereniging.

Wegwuiven van kritiek

Met name de manier waarop het bestuur van de supportersvereniging de kritiek wegwuift die supporters hebben op een aantal zaken, is het tweetal in een verkeerd keelgat geschoten.

Gesjoemel met muntjes

De bal kwam aan het rollen toen een supporter uit Twello op het Deventer fanplatform melding maakte van gesjoemel met muntjes. Volgens hem zou fraude zijn gepleegd met consumptiemuntjes, waarmee fans tijdens wedstrijden hun hapje en drankje kunnen kopen. Het bestuur van de supportersvereniging zou daarvan hebben geweten, maar niet hebben opgetreden.

Vervolgens kwam de focus te liggen op de privileges die het bestuur zich zou hebben toegekend. Bestuursleden zitten bij uitwedstrijden niet in het uitvak, maar nemen op uitnodiging van de supportersvereniging van de tegenpartij plaats op een comfortabele plek in het stadion.

Supportershome bleef dicht na gewonnen bekerduel

Ook het feit dat na de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Twente in Enschede het supportershome in de Adelaarshorst niet open mocht voor de in Deventer teruggekeerde, feestende supportersschare, leidde tot veel kritiek onder de fans.

Door dit soort zaken is bij fans het gevoel ontstaan dat het bestuur van de supportersvereniging zich verheven voelt boven de supporters, geen gevoel heeft voor wat er onder de fans leeft en daar ook slecht op inspeelt.

Statement bestuur supportersvereniging

Het bestuur van de supportersvereniging kwam naar aanleiding van de kritiek met een statement op de supporterssite. Daarin werd gesteld dat er geen fraude met consumptiemuntjes is geweest en ook niet wordt toegestaan. "Dat er wordt gerommeld met consumptiemuntjes wijzen wij van de hand. Dat is niet zo. Daar zijn wij scherp op en alle vrijwilligers weten dat. Ons is één voorval bekend waarbij er onhandig door een vrijwilliger is opgetreden. Wij hebben de betreffende vrijwilliger daarop aangesproken. Dit met de aantekening dat er hierbij beslist geen sprake was van zelfverrijking."

"Dan de vermeende privileges. Ons bestuur wordt inderdaad af en toe door collega besturen van supportersverenigingen uitgenodigd om een wedstrijd bij te wonen. Dan zit je als bestuur inderdaad niet altijd in het uitvak. Daarnaast zijn er ook andere representatieve zaken die voortvloeien uit de bestuursfunctie. De suggestie dat wij ons ‘meer voelen’ dan de overige supporters en ons daarnaar gedragen, delen wij niet."

"Tegelijkertijd beseffen wij ons dat óók wij niet alles goed doen. Inderdaad, het supportershome had na de bekerwinst in Enschede gewoon open kunnen zijn. En er zijn vast meer zaken die beter kunnen", aldus de reactie van het bestuur op de site van de supportersvereniging.

Bereid om uitleg te geven

Het statement wordt besloten met de mededeling dat het bestuur bereid is om de club uitleg te geven over eventuele gerezen vragen. Er is ook contact geweest met algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles hierover.

Het bestuur van de supportersvereniging is er vooralsnog niet in geslaagd de gemoederen tot bedaren te brengen. Met het vertrek van twee bestuursleden en het afhaken van het sfeerteam ADHD, waar het gaat om gezamenlijk optrekken bij sfeeracties in De Adelaarshorst, blijft het rommelen in de supportersvereniging.

Het sfeerteam benadrukt overigens dat het verdwijnen van munten geen rol heeft gespeeld in de beslissing om de stekker er uit te trekken.