Grootste drijvende zonnepanelen-park van Europa wordt gebouwd in Zwolle

In de Bomhofplas bij Zwolle wordt het grootste drijvende zonnepanelen-park van Europa gebouwd. Een ploeg van ruim zeventig mensen is daar zes dagen per week mee bezig.

Het zonnepanelen-park heeft een oppervlakte van 20 hectare levert straks energie aan minstens 8000 huishoudens. Het park is een initiatief van van de lokale coöperatie Blauwvinger Energie. Via energieleverancier Greenchoice wordt de stroom straks aan de huishoudens en bedrijven geleverd.

Efficiënt

De constructie die wordt gebruikt is eenvoudig. De panelen worden op een een metalen frame gemonteerd die op plastic tonnen drijft. Op die manier ontstaat een vlot. Zonnepanelen die drijven op water leveren gemiddeld meer stroom op dan panelen in een weiland of op een dak. Dat komt omdat de ligging vaak gunstiger is. Het zonlicht kan optimaal worden gebruikt.

100.000 zonnepanelen

Er zo'n 100.000 panelen geplaatst die zeker 25 jaar mee gaan. De elektriciteit van de panelen gaat naar een verdeelstation in Hessenpoort. De kabels daar naar toe worden binnenkort aangelegd. Rond het voorjaar moet het zonnepark operationeel zijn

Ecologie

De Bomhofplas is een zandafgraving die op sommige plekken 35 meter diep is. Er bestaat een vrees dat het ecologie-systeem in het water door de zonnepanelen wordt verstoord omdat er veel minder zonlicht op het water schijnt. Volgens Blauwvinger Energie is daar nauwelijks sprake van. Tussen de panelen door zou er nog genoeg licht komen en de panelen zelf laten zonlicht door. Om zeker te weten welke invloed de panelen hebben op de waterkwaliteit zal er onderzoek naar gedaan worden.

.