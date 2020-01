Laatste kwalificatiemoment voor paralympiërs in Genemuiden: "Dertien landen komen hier aan de start"

Het plaatsje in de IJsseldelta lijkt een verrassende keuze, maar de faciliteiten voor de para-sporters zijn er uitstekend. Alles is rolstoelvriendelijk en de afstanden tussen de stallen en de manege zijn klein. Daarnaast blijkt de liefde voor de sport uit alles.

Vrijwilligers

Want het organisatieteam bestaat enkel uit vrijwilligers. "Wij zijn met onze eigen rijvereniging zo enthousiast dat we besloten hebben om deze week vrij te nemen en ons in te zetten voor de sporters met een handicap", vertelt Marieke de Boer, een van de organisatoren.

"Het geeft ons ontzettend veel genoegdoening dat deze mensen hier in Genemuiden hun sport kunnen beoefenen. Zij jagen hun droom na om naar de Paralympische Spelen in Tokio te gaan en dit is de laatste kwalificatiemogelijkheid. Het is voor ons heel uniek om daar een steentje aan bij te dragen."

Dressuur

Het is de derde keer dat de Zwartewaterruiters de internationale para-dressuurwedstrijd organiseren. 67 deelnemers, allen met een handicap, uit dertien verschillende landen zijn naar de Kop van Overijssel afgereisd voor dit laatste kwalificatiemoment.

De deelnemers worden verdeeld in vijf 'grades'. Zo blijft de competitie eerlijk. Sporters in grade V hebben in verhouding de lichtste beperkingen en in grade I zijn de handicaps het zwaarst.

Paralympische droom

Maud de Reu uit Zwolle is ingedeeld in grade III en heeft twee succesvolle dagen achter de rug. Na haar proeven van donderdag en vandaag eindigde ze beide keren op de eerste plaats. "Vandaag had ik iets meer rommeltjes dan gister, maar m'n punten waren wel hoger." Nederland heeft zich als land al geplaatst voor de Paralympische Spelen van 2020.

Het is voor de 21-jarige amazone, die de spierziekte SMA type 3 heeft, nog even afwachten of ze deze zomer ook haar droom mag waarmaken. "We weten pas na de observatiewedstrijden in mei wie mee mogen. Dat is dus nog niet helemaal zeker. Maar ik hoop het natuurlijk wel."

Speciale gast

Niemand minder dan de president van het Paralympisch Comité, Andrew Parsons, was ook aanwezig in Genemuiden. Zijn vrouw is coach van het Braziliaanse ruiterteam en is met haar meegereisd. "Tot nu toe zetten ze hier een erg goed internationaal evenement neer", aldus de chef van de Paralympische Spelen.

Parsons erkent het belang van para-sport en daarom ging hij mee met z'n vrouw. Om alvast alle ruiters toe te juichen op hun weg naar de Spelen. "De focus ligt hier op wat ze wél kunnen, en niet op wat ze niet kunnen."