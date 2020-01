Plaatselijk Belang Tuk moet bijbetalen op inzameling oud papier

Brand in Staphorst had gevolgen voor oud papierprijs in Tuk (Foto: De Vries Media)

Plaatselijk belang Tuk had vorig jaar een lucratief contract op de inzameling van oud papier met het recyclingsbedrijf Huhtamaki in Staphorst. Nadat dit bedrijf door een brand werd getroffen moest Tuk op zoek naar nieuwe afnemers. Dat bleek flink veel geld te kosten. Werd in november vorig jaar nog 38 euro ontvangen voor 7500 kilo oud papier, was dat een maand later nog maar 13 euro voor 9200 kilo. Begin dit jaar kwam Tuk zwaar in de min na het aanbieden van 10.700 kilo.

Plaatselijk Belang Tuk meldt in een nieuwsbrief aan de inwoners dat er goede hoop is op een nieuw lucratief contract met afvalinzamelingsbedrijf Rova dat een stabiele prijs voor oud papier kan leveren. "De gesprekken zijn in een afrondende fase", aldus het Plaatselijk Belang.