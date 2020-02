European City of Floating Solar: "Heel erg indrukwekkend, ik word hier erg blij van"

"We hebben een mix aan energie nodig. Zon, wind en warmte uit grond." De duizenden zonnepanelen op het water zijn uniek voor Nederland en Europa. "Straks zijn we European City of Floating Solar, dat vind ik wel mooi klinken."

Ook zullen er in Zwolle in de toekomst windmolens gebouwd gaan worden. "Zwolle-Noord wordt een belangrijke energielocatie. We zijn ook in gesprek Staphorst en Dalfsen over een noordelijke 'energiehub'", besluit Schuttenbeld.