De kracht van Facebook: Gerda bedankt haar 'held' na reddingsactie, redder meldt zich

Het verhaal begint op de kruising van de Wortmanstraat en de Cellesbroekweg in Kampen, schrijft Gerda in haar bericht. Een oudere man in een scootmobiel belandt, na een aanrijding met een fiets, in de sloot naast de kruising en raakt bekneld onder zijn voertuig.



'Je was steenkoud'

Ze richt zich vervolgens rechtstreeks tot de pakketbezorger: "Jij sprong direct in de sloot, duwde de scootmobiel van de man en probeerde hem omhoog te duwen. Dat lukte niet, maar met hulp van omstanders kwam de man op het droge. Hulpdiensten namen het daarna over."



Alle aandacht ging vervolgens uit naar het slachtoffer, constateert Gerda: "Je was kletsnat en volgens mij steenkoud. En toen begon het ook nog te hagelen. Het laatste wat ik van je zag was dat je het water uit je schoenen goot. En toen was ineens je bestelbus verdwenen. De pakketten moesten wel bezorgd worden."



'Het greep mij aan'

Ze besluit het bericht te schrijven om de reddende engel te laten weten dat zijn daden gezien en gewaardeerd worden: "Ik wil je toch laten weten dat je een topper en in mijn ogen een held bent."

Hij moet weten, reageert Gerda nog op de vele reacties onder haar bericht, dat het niet niks was wat hij deed. "Het slachtoffer kreeg natuurlijk aandacht, maar de redder stond helemaal alleen. Dat greep mij aan. Hij mag best in het zonnetje gezet worden."



'Het is mijn plicht'

Niet veel later reageert er iemand met de constatering dat het gaat om Hani, werkzaam bij DHL Kampen: "Hij had het gistermiddag al aan ons verteld wat er gebeurt was." "Ik ga het bericht aan hem laten lezen", belooft de reageerder.



Die belofte wordt ingelost, want niet veel later meldt Hani Hashem zich in de reacties: "Ik ben blij dat de man weer goed is. Ik heb niets gedaan, het is mijn plicht om iemand te helpen die hulp nodig heeft." Waarna Gerda hem nog eens bedankt voor heldendaad: "Hani, je bent een topper. Ik ben blij dat je eventjes in de belangstelling staat."