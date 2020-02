Expeditie Oost: Wagenbouwers bijna klaar voor carnaval in Albergen

"We zagen dat er in het begin veel te veel groepen meededen met zogeheten 'zuipwagens'. Dat waren trekkers met een aanhanger, wat balen hooi d'r op en harde muziek", vertelt Walter Lansink, al 24 jaar voorzitter van de optochtcommissie in Albergen. "Dat soort wagens willen we niet meer. Het moet een visitekaartje zijn en ook de veiligheidseisen worden steeds strenger."

Veiligheid

Zo gaat Walter met een heuse 'veiligheidschecklist' op pad. "We controleren of de groepen bijvoorbeeld een brandblusser op de wagen hebben, maar ook of er gevaarlijke onderdelen op de wagens zitten en of de wagen verzekerd is. Gelukkig houden alle bouwers daar goed rekening mee en hebben ze alles wel in orde."

Michel Masselink van carnavalsvereniging Altied Skik uit Harbrinkhoek snapt dat de regelgeving steeds strenger wordt, maar plaatst er wel wat kanttekeningen bij. "Dit jaar doet de gemeente bijvoorbeeld ook moeilijk over het geluid (het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 85 decibel, red.) omdat er een paar omwonenden last van hadden. Dat snap ik dan niet zo goed. Die optocht is toch zo weer voorbij?"

Tevreden commissie

Na het bezoeken van de eerste vier wagenbouwers is Walter een tevreden man. "De kwaliteit is nog weer beter dan de voorgaande jaren. Ook heb ik dingen gezien die nooit eerder zag op wagens, zoals hier de bekleding in Manderveen."

Ondanks dat er bij sommige wagens nog flink wat moet gebeuren, lijkt de optochtcommissie er al helemaal klaar voor. "Het gaat een groot feest worden op 16 februari. Als we net als vorig jaar goed weer hebben, staat ons niets in de weg voor de start van de optocht om 12.00 uur."

Praalwagens, loopgroepen, paren, eenlingen en kinderen doen mee aan de optocht in Albergen die om 12.00 uur begint. De mooiste wagen wint het symbolische bedrag van 1.111 euro. Op 16 februari is om 17.10 uur een samenvatting te bekijken op TV Oost.

Expeditie Oost: Carnavalswagens bezichtigen in Albergen (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)