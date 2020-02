Excelsior'31 wint ook op bezoek bij Ter Leede

De eerste twee kansen waren voor Excelsior, maar de eerste treffer viel aan de andere kant na vijf minuten. Robert Steemers scoorde in de counter. Het spelbeeld bleef daarna hetzelfde. De Rijssenaren hadden de bal en Ter Leede loerde op de tegenaanval. Het leverde Excelsior enkele goede kansen op, maar voor rust kwam het niet tot scoren.

Vijf minuten na rust was het wel raak. Hakim Ezafzafi schoot van afstand zijn achtste van het seizoen binnen. Een kwartier later was er de voorsprong voor Excelsior. Topscorer Hielke Penterman maakte de 1-2. Even later scoorde hij weer, maar werd de treffer afgekeurd vanwege buitenspel. Na enkele goede kansen voor de thuisploeg, was het een kwartier voor het einde Boy Boeloerditi die de marge op twee zette: 1-3. Hij schoot fantastisch in de kruising. Die stand trok Excelsior over de streep.