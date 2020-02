Erik Bakker tevreden met 'stapje terug' naar Staphorst: "Lekker in de buurt en het gevoel is goed"

Staphorst won vandaag in eigen huis van RKAV Volendam (3-0). Daarin speelde voormalig prof Erik Bakker zijn derde wedstrijd in het gele shirt van de koploper van de hoofdklasse. De middenvelder is op zijn plaats bij Staphorst en heeft er vrede mee dat een verder verblijf in het betaald voetbal uit blijft.

"In de transferperiode van afgelopen zomer heb ik geprobeerd om in Nederland om me heen te kijken. Maar ik merkte dat de interesse gewoon minder was", vertelt hij. "Onderin de eredivisie en bovenin de eerste divisie was er weinig interesse. Dat is wel waar ik wilde spelen." Toen hij van een mislukt avontuur in Finland terugkwam in Nederland besloot hij voor Staphorst te kiezen. "Ik wilde niet meer wachten op een club in het betaal voetbal dus toen heb ik besloten voor mezelf om een stapje terug te doen. Staphorst is bij mij in de buurt dus het gevoel is goed."

Maatschappelijke carrière

Bakker gaat zich nu richten op een maatschappelijke carrière. "Dat zit wel in mijn hoofd. Ik ben niet echt bezig met iets anders. Ik heb nu de stap gemaakt naar het amateurvoetbal en daarnaast inderdaad een maatschappelijke carrière."

Overwinning

"Ons spel was niet goed vandaag", vervolgt Bakker. "Maar als je dertig wedstrijden speelt in een jaar, dan speel je ze nooit allemaal goed. Dan is het wel mooi dat je wint."