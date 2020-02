FC Twente boekt in tegenvallend duel tegen Sparta eerste zege sinds begin november

FC Twente heeft de eerste overwinning sinds 10 november binnen. In eigen huis maakten de Enschedeërs en Sparta Rotterdam er geen beste wedstrijd van en was Twente de gelukkigste: 2-0.

Trainer Gonzalo Garcia posteerde linksback Calvin Verdonk verrassend op het middenveld en voorin keerde Haris Vuckic terug na zijn fraaie treffer tegen PSV. Wout Brama werd door Garcia opnieuw buiten de wedstrijdselectie gelaten.

Weinig kansen

Twente begon aardig aan de wedstrijd en kreeg uit een hoekschop ook de eerste kans. Aitor verraste doelman Harush bijna ineens, maar hij wist met moeite wel te redden. Uit de rebound schoot Lang hoog over. Aan de andere kant probeerde Abels het van afstand en bracht Drommel redding. Even later stopte hij ook een inzet van Joosten.

Goede kans Vuckic

Lang probeerde het kort voor rust met een sensationele omhaal, maar miste de bal. Kort voor rust was de beste kans voor Vuckic. Hij kreeg de bal via Troupée maar schoot te slap in. Na een weinig enerverende eerste helft gingen de ploegen dan ook doelpuntloos rusten.

Zelfde beeld als voor rust

Na de pauze veranderde er niets aan het spel. Het bleef gezapig en er waren bijna geen kansen te noteren. De eerste mogelijkheid was er pas een kwartier voor het einde. Rayhi schoot van net buiten het strafschopgebied hard in, maar Drommel bracht redding.

Bijen en Lang scoren

Een doelpunt leek ver weg, maar tien minuten voor het einde was ie er ineens. Bijen kopte binnen uit een hoekschop en zette Twente op voorsprong. Sparta raakte gefrustreerd en Rayhi kon kort voor het einde inrukken met zijn tweede gele kaart. In de laatste minuut was er de definitieve beslissing. Ajax-huurling Noa Lang schoot in de kort hoek binnen achter doelman Harush.

FC Twente - Sparta Rotterdam 2-0

1-0 Bijen (80)

2-0 Lang (90)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Aitor, Pleguezuelo, Abels, Menig

Rood: Rayhi (87/2x geel)

FC Twente: Drommel; Troupée, Bijen, Pleguezuelo, Schenk; Busquets, Bosch (Aburjania/62), Verdonk; Aitor, Vuckic, Lang.

Sparta Rotterdam: Harush; Abels, Mattheij, Vriends, Pinto; Harroui, Rigo (Fortes/85), Smeets (Duarte/59); Auassar, Joosten (Piroe/66), Rayhi.