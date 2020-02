PEC Zwolle pakt in eigen huis drie belangrijke punten tegen FC Groningen

Het duurde even voordat het duel op gang kwam in Zwolle. Na twintig minuten kwam de eerste doelpoging van Gustavo Hamer. Zijn vrije trap eindigde op het dak van het doel van doelman Padt. Al binnen het half uur moest Saymak geblesseerd naar de kant en voor hem kwam debutant Koorman in het veld. Namens Groningen was Postema dreigend, maar Zetterer hield zijn doel schoon. Dat deed hij ook bij een kopbal van Asoro.

Treffer Nakayama

Het leek op een 0-0 ruststand af te stevenen, maar kort voor de pauze was het ineens raak. Zwolle-verdediger Nakayama kopte binnen uit een hoekschop van Hamer en zorgde daarmee voor de 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Met die stand zochten beide ploegen ook de kleedkamers op.

Kansen Hamer

Na rust ging Groningen op zoek naar de gelijkmaker. Het dan ook het meeste balbezit, maar echte kansen bleven uit. Ook voor PEC waren er lang geen kansen. Twintig minuten voor het einde was die er wel. Hamer kwam door op rechts, maar schoot oog-in-oog met Padt in het zijnet. Aan de andere kant schoot Hrustic naast. Tien minuten voor het einde kreeg Hamer bijna een identieke kans. Dit keer kwam Padt goed uit en stopte zijn inzet.

Spanning in slotfase

Het bleef spannend in Zwolle. Vijf minuten later kreeg invaller El Messaoudi een kans en zijn schot vloog maar net naast. Aan de andere kant kon Van Duinen invaller Johnsen alleen voor Padt zetten, maar schoot in de voeten van verdediger Te Wierik. Johnsen kreeg kort daarna wel een schietkans, maar schoot erg beroerd in.

Slor raakt paal

In blessuretijd leek de gelijkmaker er toch te komen, maar de inzet van Slor eindigde op de paal en dus kwam Zwolle goed weg. De ploeg speelde balbezit niet goed uit, maar Groningen scoorde niet meer. Ook niet uit een vrije trap die diep in blessuretijd nog werd gegeven en dus was er grote opluchting toen Van Boekel voor het einde floot.

PEC Zwolle - FC Groningen 1-0

1-0 Nakayama (43)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Te Wierik, Schreck, Van Wermeskerken

PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Van Polen, Kersten, Nakayama, Van Wermeskerken; Strieder (Dekker/78), Clement; Saymak (Koorman/27), Thy (Johnsen/85), Van Duinen.

FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Van Hintum, Warmerdam (El Messaoudi/83); Van Kaam, Matusiwa, Lundqvist (Hrustic/65), Schreck (Slor/65); Postema, Asoro.