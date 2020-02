Zoon Erben Wennemars klopt op de deur met twee nationale titels op NK Junioren

Alles wijst erop dat het niet lang meer duurt voordat een nieuwe Wennemars-telg zich meldt in de nationale schaatstop. Bij Joep Wennemars (17) is het schaatsen dankzij vader Erben met de paplepel ingegoten. Vanmiddag veroverde hij in Enschede twee titels op het NK voor junioren.

De gouden medaille kwam Wennemars junior toe op zowel de 500 als de 1.500 meter. "Zo goed als nu heb ik nog niet eerder geschaatst", laat de 17-jarige Dalfsenaar weten op de website van de nationale schaatsbond. "Natuurlijk ben ik in technisch opzicht beter gaan schaatsen, maar ik heb nu vooral in mentaal opzicht veel geleerd. Mede door mijn vader heb ik geleerd hoe je dit soort grote wedstrijden moet schaatsen."

Wennemars had niet verwacht dat zijn tijd van 1.53,25 voldoende zou zijn om de 1.500 meter te winnen. "De afgelopen drie dagen had ik al last van zenuwen. Ik was echt gespannen en leefde naar de start van de wedstrijd toe. Zo vlak voor de race praat ik met niemand en probeer ik me af te sluiten voor de mensen om me heen. (..) Bij de start van de 1500 meter ging ik nog bijna onderuit, maar gelukkig ging het goed."

Erben

Vader Erben was specialist op de 1.000 en de 1.500 meter. In 2003 en 2004 kroonde hij zich tot wereldkampioen sprint en op de Olympische Spelen van 2006 in Turijn veroverde hij twee bronzen medailles.