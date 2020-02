Zaaloverzicht: Landstede voor derde keer onderuit, slechte avond Regio Zwolle en Set-Up'65

In de zaal staan vanavond duels op het programma in zowel basketbal, volleybal en waterpolo. Hieronder houden we je vanavond op de hoogte van de resultaten. Blijf het bericht vernieuwen voor de laatste updates.

Dames Ravijn blijven koploper

De waterpolodames van Het Ravijn uit Nijverdal hebben de koppositie met succes verdedigd. Bij ZVL won het met 12-10 en daardoor komt het op 31 punten uit 12 duels. De Overijsselse ploeg stond lang ruim voor, maar zag ZVL terugkomen tot 9-9. Daarna liep Het Ravijn echter uit tot 9-11 en uiteindelijk werd het dus 10-12.

Swol weer onderuit

Swol 1894 won opnieuw, net als de rest van het seizoen, niet. ZPB was in eigen huis met 18-8 te sterk voor de ploeg uit Zwolle, die daardoor hekkensluiter blijft.

Heren Ravijn winnen ook

De mannen van Het Ravijn volgden het voorbeeld van hun vrouwelijke clubgenoten. Bij de Ham werd met 14-10 gewonnen. Door de zege heeft de Nijverdalse ploeg 24 punten uit 13 duels en daarmee is het vierde in de stand.

Regio Zwolle en Set-Up doen slechte zaken

De volleybalsters van Regio Zwolle en Set-Up'65 deden slechte zaken in de strijd om een plek in de kampioensgroep. Ze verloren allebei met 3-1 respectievelijk FAST en Sliedrecht Sport. FAST steeg daardoor over beide ploegen heen naar plek vijf. De drie strijden onderling om twee plekken in de kampioensgroep. De nummers één tot en met zes plaatsen zich daarvoor. FAST heeft nog twee duels te spelen, de twee Overijsselse clubs één. Eurosped en Apollo 8 zijn al een tijdje zeker van een plek bij de eerste zes en wonnen vanavond allebei makkelijk.

Landstede voor derde keer onderuit

De basketballers van Landstede Hammers gingen voor de derde keer dit seizoen onderuit in de Basketball League. Heroes was in eigen huis met 71-57 te sterk. Door de nederlaag zakt de Zwolse ploeg naar plek drie in de stand, maar het heeft nog wel twee duels tegoed.