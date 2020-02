Doelpuntenmaker Peet Bijen: "Rustig gebleven en gewacht op de goede momenten"

Het spel was niet al te best, maar Bijen heeft er wel een verklaring voor: "Ik vond het wel een uitdaging om rustig te blijven, want ik snap dat de fans niet zo blij waren met al die ballen achteruit. Maar voor ons is het dan zaak om rustig te blijven en wachten op de goede momenten. En die viel nu weer uit een hoekschop en daarna een goede omschakeling."

Vertrouwen

Twente begon het seizoen erg goed, zakte daarna ver weg en is weer goed begonnen aan de tweede seizoenshelft: "Sinds de winterstop hebben we niet meer verloren. Op trainingskamp goede wedstrijden gehad en weer dat gevoel van het begin van het seizoen gehad. Dus voor mij en rest van de jongens is er weer een goed gevoel. Er stond nog wel wat druk op, maar je verloor de vorige wedstrijden niet en vandaag win je hem dan. Dan ga je weer met vertrouwen vooruit."

Scoren is geweldig

Bijen maakte zijn eerste van het seizoen: "Dat is geweldig. Dat heb ik vorig jaar dan iets vaker meegemaakt, maar scoren is gewoon geweldig. En zeker op zo'n moment, de wedstrijd openbreken. Dus dat was fijn."