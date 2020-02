Gonzalo Garcia passeert Wout Brama opnieuw: "Het beste voor de ploeg"

Winnende trainers hebben altijd gelijk, maar er was vanavond wel wat kritiek op trainer Gonzalo Garcia van FC Twente. De oefenmeester liet Wout Brama voor de derde keer op rij buiten de wedstrijdselectie. Brama was wel aanwezig in het stadion en werd meermaals toegezongen door het publiek.

"Bij elke keuze die ik maak, denk ik aan de ploeg. Het is niet omdat ik niet van hem hou of zo. Ik denk dat het het beste voor de ploeg is. Soms is het moeilijk, maar je moet het doen. Ik heb mijn principes en daar blijf ik bij", zegt de trainer over zijn keuze om Brama niet te selecteren.

Realiteit

Of het zo blijft, of dat Brama nog terugkeert in de selectie weet de Uruguayaan dan ook niet: "Dit is momenteel de realiteit. Ik kan niet zeggen of het elke week zo is. Het is moeilijk. Maar de ploeg is het belangrijkst. Ik ben de trainer en ik moet doen wat ik denk dat het eerlijkst is en het beste voor de jongens. Ik heb de jongens nodig om een wedstrijd te winnen. En ik vertrouw hen. En ik ga alles doen om de jongens te helpen."