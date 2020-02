Van Polen ziet verandering bij Zwolle: "Elkaar gek maken en gewoon strijden voor elke meter"

PEC Zwolle won vanavond met 1-0 van FC Groningen en is daardoor nog ongeslagen na de winterstop. De lijn naar boven lijkt dus ingezet bij de ploeg die het voor de winterstop erg moeilijk had. Aanvoerder Bram van Polen was dan ook een gelukkig man na afloop.

"Dit is heel lekker. We zijn in de winterstop met iets gestart. Daarna twee goede resultaten gehaald tegen twee goede ploegen, Utrecht en Willem II. Dan weet je dat Groningen geen makkelijke ploeg is. Maar het is wel een moment om de drie punten te pakken. Of in ieder geval aan een reeks te beginnen en dan is een overwinning des te lekker", aldus de verdediger.

Vastigheden

Zwolle speelt sinds de winterstop met vijf verdedigers en dat gaat steeds beter lopen, ziet ook Van Polen: "Er komen wat meer vastigheden in en uiteindelijk zie je ook, ondanks dat ons voetbal in de tweede helft heel matig was, dat ze er weinig tot niet doorheen komen. Op het eind nog een balletje op de paal die dan goed valt, maar je ziet dat een hoop ploegen het daar wel lastig mee hebben. En daarnaast kunnen wij het ook gewoon beslissen in de counter, wel twee, drie keer denk ik."

Strijd

Hij ziet ook een groot verschil met de eerste seizoenshelft: "Het was in de slotfase over de streep trekken. Eigenlijk een beetje hetzelfde als vorige week tegen Willem II. Er zit een bepaalde power nu in de ploeg en het elkaar gek maken en dan gewoon echt strijden voor elke meter. Dat heb ik voor de winterstop wel een paar keer gemist. Het is mooi om te zien dat dat er nu echt in zit."

Mooie kerel

Van Polen ging zelf fysiek de strijd aan met oud-ploeggenoot Bart van Hintum en tijdens het interview dolde hij ook nog met Mike te Wierik: "Mooie kerel. Af en toe hoort er een opstootje bij. Hij is een beetje hetzelfde type als dat ik ben. Uiteindelijk doe je op het einde alles eraan om die nul maar te houden en daar hoort soms een klein opstootje bij."

Leuk voor later

Van Polen speelde zijn 206e eredivisieduel voor Zwolle en dat was een clubrecord. Het deed hem niet veel: "Leuk voor later, maar ik vond vandaag de overwinning het belangrijkste. Ik heb maar een doel dit jaar en dat is PEC erin houden. Dat record is leuk voor later, voor de statistieken."