Grote diepe kuil voor het station in Zwolle; bouw fietsenstalling ligt op schema

Het diepste punt van de nieuw te bouwen ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein in Zwolle is uitgegraven, de eerste betonlagen zijn gestort. De funderingen voor de trap en de roltrap zijn ook al te zien.

De bouw van de fietsenstalling loopt volgens aannemer Boskalis keurig op schema. De kuip die is uitgegraven heeft een omvang van zo'n honderdtwintig bij veertig meter en zo'n zes meter diep. De grond die is afgegraven is schoon en wordt opnieuw gebruikt bij diverse bouwlocaties.

Werkvloer

Op de bodem van de bouwkuip wordt betongaas gelegd. Daarop wordt een betonlaag van zo'n zeven centimeter gestort. Deze laag vormt de werkvloer, waarop droog en schoon kan worden gewerkt. Als deze laag klaar is wordt de vloer aangelegd die z'n tachtig centimeter dik is.

Ook de plek waar straks een waterwand komt is nu al te zien. Er is een fundering gemaakt voor een grote waterbak en pompen. Onder de toegang vanaf de Oosterlaan is de fundering van een rioolput aangelegd. In deze put wordt straks vuil water opgevangen en met pompen naar het riool afgevoerd.

Dit jaar klaar

Als de vloer klaar is, begint Boskalis met het aanbrengen van de wanden en kolommen. Daarna kan het dak worden aangebracht. De verwachting is dat de dakconstructie over een half jaar klaar zal zijn. De opening van de fietsenstalling op het Stationsplein staat gepland voor december.