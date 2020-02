Heracles Almelo zet met nederlaag bij Willem II slechte reeks voort

In het eerste kwartier was er een kans voor Dessers, maar hij zag doelman Woud redding brengen. Daarna was er een opvallender moment. Arbiter Blom raakte geblesseerd en na enig oponthoud was debuterend Robin Hensgens zijn vervanger. Even later was er ook de eerste kans voor Willem II. Blaswich bracht, al was het moeizaam, redding op een schot van Ndayishimiye.

Voorsprong Willem II

Even later was het wel raak voor Willem II. Saddiki raakte met een omhaal de lat en in de rebound werkte Holmén de 1-0 binnen. Aan de andere kant was Mauro Junior dicht bij de gelijkmaker, maar ook hij raakte de lat. Kort voor rust was het de paal die een treffer in de weg stond. Dit keer baalde Nunnely. Zijn schot ging via Blaswich op de staander. Even later was het rust.

Thuisploeg sterker

Willem II kwam sterk uit de kleedkamer en kreeg mogelijkheden via Pavlidis en Nunnely. De tweede treffer kwam er niet. Aan de andere kant kwam Dessers net niet tot schieten door een actie van Köhlert. Na een uur was Ndayishimiye dichtbij met een vrije trap. Zijn dwarreltrap ging maar net over.

Blessure Mauro Junior

Een klein kwartier voor het einde kreeg Heracles opnieuw een tegenvaller te verwerken. Mauro Junior moest geblesseerd naar de kant. Hij werd vervangen door Bijleveld. Heracles ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker. Dessers kreeg een goede kans, maar kon van dichtbij net niet inschieten. Meer kansen kwamen er niet en dus waren er opnieuw geen punten voor de Almeloërs. De ploeg blijft op 26 punten staan en staat tiende in de stand van de eredivisie.

Willem II - Heracles Almelo 1-0

1-0 Holmén (26)

Arbiter: Blom (Hensgens/15)

Geel: Merkel, Kiomourtzoglou

Willem II: Woud; Dankerlui, Holmén, Peters, Heerkens; Llonch, Ndayishimiye (Vrousai/90+3), Saddiki; Nunnely, Pavlidis (Gladon/88), Köhlert.

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper (Rossmann/73), Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Mauro Junior (Bijleveld/79), Merkel; Van der Water (Dos Santos/57), Dessers, Cijntje.