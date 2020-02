HSC'21 komt ook in vierde duel na winterstop niet tot winst

Na ruim tien minuten was het Jong ADO dat op eigen veld de score opende via Sem Steijn. HSC draaide het duel echter in haar voordeel. Hidde van Dijk maakte na een kwart wedstrijd gelijk en Diego van der Weide dacht de ploeg uit Haaksbergen een minuut voor rust met 2-1 voorsprong naar de kleedkamer te schieten. In blessuretijd maakte Lance Duijvestijn echter alsnog gelijk en dus was de ruststand 2-2.

Na rust veranderde er dus niets meer aan de stand. In de laatste vier duels pakte HSC slechts twee punten. Het is inmiddels afgezakt naar de vierde plek in de stand van de 3e divisie.