Programma: Titel voor Kwiek en beslissing bij volleybalsters

Betaald voetbal

In de eredivisie komt Heracles Almelo al op vrijdagavond in actie. Fortuna Sittard komt dan naar Erve Asito. PEC Zwolle gaat op zaterdagavond op bezoek bij hekkensluiter RKC Waalwijk en FC Twente sluit zondag speelronde 22 af bij FC Emmen.

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdag het thuisduel met FC Eindhoven en koploper HHC Hardenberg speelt zaterdag in de 2e divisie in en tegen Spakenburg.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 gaat in de 3e divisie op bezoek bij DVS'33, de ploeg waar trainer Peter Wesselink van de Rijssenaren volgend jaar voor de groep staat. Op zondag onvangt HSC'21 UNA.

In de zaterdaghoofdklasse gaat Staphorst de zegereeks proberen uit te breiden bij NSC Nijkerk, Genemuiden gaat naar Volendam, Berkum naar Urk en DETO naar De Dijk. Op zondag speelt Quick'20 het uitduel bij Hoogeveen.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen gaat de eredivisie beginnen aan de eerste speelronde van 2020. PEC Zwolle krijgt vrijdag VV Alkmaar op bezoek en FC Twente speelt zondag de topper in eigen huis tegen Ajax.

Basketbal

Landstede Hammers neemt morgenavond afscheid van het Europese avontuur. De laatste wedstrijd in de achtste finales van de Europe Cup staat op het programma bij Egis Körmend in Hongarije. Landstede verloor de eerste vijf duels in de tweede ronde. De thuisploeg is ook uitgeschakeld.

In de competitie spelen de Zwollenaren komend weekend niet. Bij de vrouwen komt Jolly Jumpers wel in actie. Binnenland komt op bezoek in Tubbergen.

Handbal

De handbalsters in de eredivisie zijn nog een weekje vrij. In de 1e divisie kan Kwiek officieel de titel pakken. Het is na afgelopen weekend al zeker van promotie en de officieuze titel naar de eredivisie en het heeft nog een punt nodig om het feestje officieel te vieren. Het gaat dan op bezoek bij DSS.

Volleybal

De volleybalsters spelen komend weekend de laatste ronde in de eredivisie. Regio Zwolle Volleybal en Set-Up'65 strijden met FAST om de laatste twee tickets voor de kampioensgroep. Zaterdag gaat Zwolle naar Talentteam Papendal en zondag speelt Set-Up tegen FAST. Eurosped en Apollo 8 zijn al zeker van de kampioensgroep.

Waterpolo

De mannen van Het Ravijn spelen zaterdag de topper tegen koploper UZSC. De Nijverdallers staan zelf vierde. De vrouwen zouden in actie komen in de beker, maar door het terugtrekken van ZPB is de ploeg al zeker van een plek bij de laatste vier.