Dessers houdt kaken stijf op elkaar over mislukte transfer: "Heb er weinig over te zeggen"

"Ik heb er eigenlijk heel weinig over te zeggen. Ik sta met het shirt van Heracles aan en het heeft niet zoveel zin om over andere clubs te gaan spreken", betoogt hij. "Ik ben blij hier en als ik een transfer maak in de zomer of het jaar daarop, dat zien we wel. Ik heb geleerd om niet terug te kijken en alleen maar vooruit te kijken. Ik denk dat dat voor mezelf ook een goede instelling is."

Moeten werken aan kansen creëren

"In de eerste helft waren zij wel beter, maar in de tweede helft kwamen we wel iets beter in de wedstrijd. Zonder echt grote kansen te hebben. We moeten het hebben van de counter, maar ik vind dat we ook eens moeten gaan werken aan normale kansen creëren en niet iedere keer vanaf de middenlijn moeten vertrekken en nog vijftig meter te gaan. Als dat het enige gevaar is dat we kunnen creëren en ik moet het helemaal alleen doen, samen met Mauro, dat gaat niet iedere keer lukken."