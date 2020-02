Uitslagen zondagvoetbal: Hegemonie De Lutte doorbroken, IJsselstreek brengt Raalte eerste verlies toe

Er stond vandaag weer een volledige speelronde op het programma in het zondagamateurvoetbal. De Lutte leed voor het eerst dit seizoen puntenverlies en IJsselstreek behield de ongeslagen status in de topper tegen Raalte.

In de 1e klasse E boekte Stevo een monsterzege tegen De Zweef, in Geesteren werd het 7-1 voor de thuisploeg. Rigtersbleek, dat volgend seizoen overstapt naar het zaterdagvoetbal, is na vandaag hekkensluiter want in de kelderkraker tegen Winterswijk ging de ploeg uit Enschede onderuit.

FC Suryoye deed na het punterverlies van vorige week wederom slechte zaken in de 2e klasse J. Op bezoek bij NEO ging de formatie van Paul Krabbe met 1-0 onderuit. Achilles'12 speelde met 4-4 gelijk tegen Bon Boys en BWO ging onderuit tegen Wijhe'92.

In de 3e klasse A is het onderin ongemeen spannend. RSC, dat laatste staat, versloeg LSV met ruime cijfers (4-0) en nadert de club uit Lonneker daardoor tot twee punten. Losser deed goede zaken door 0-2 te zegevieren bij Saasveldia.

In de 4e klasse G blijft FC Ulu Spor op de hatelijke nul staan. Ook de dertiende wedstrijd van het seizoen leverde een nederlaag op tegen koploper Holten. Het werd maar liefst 14-0. ABS bleef in het spoor van Holten door in eigen huis te winnen van Heeten.

De Lutte heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de 5e klasse A. Op bezoek bij Hengelo kwam de ploeg niet verder dan 2-2. 't Centrum versloeg Vosta en Zenderen Vooruit won met grote cijfers bij het puntloze Phenix.

De topper van de 5e klasse F, tussen IJsselstreek en Raalte, heeft een overwinning opgeleverd voor de gastheren. Het werd 4-3 en daardoor blijft IJsselstreek ongeslagen. Raalte ging daardoor voor het eerst dit seizoen onderuit. Marienheem boekte een monsterzege op V en L (11-0).