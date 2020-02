Tessel valt 'dood' neer op de Brink in Deventer: "Dit is een noodsignaal"

Elke eerste maandag van de maand is het weer te horen. Het luchtalarm. Inmiddels kijkt niemand er meer van op, maar vandaag rond de Brink in Deventer waren er wel verwarde blikken te zien. Om twaalf uur precies viel er een groep Extinction Rebellion-activisten 'dood' neer. "We zitten nu in een ecologische crisis. Dit alarm is geen test meer, dit is een noodsignaal", zegt Tessel Hofstede uit Olst.

Dat de activiste begaan is met het milieu, is aan alles te merken. Tessel woont met haar gezin in een aardehuisje. In een groene wijk in Olst hebben de bewoners hun eigen duurzame huizen gebouwd en proberen ze zo zelfvoorzienend mogelijk te leven.

Kleine voetafdruk

"We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk mogelijk houden. We wekken onze eigen energie op met zonnepanelen. We hebben ons eigen water en ons eigen rioleringssysteem."

Terwijl ze thee zet, uiteraard zonder thee zakjes, wijst Tessel naar de grote glazen potten boven het aanrecht gevuld met pasta en rijst. "We proberen zoveel mogelijk verpakkingsvrij boodschappen te doen, dus we bestellen grootverpakkingen waar we lang mee doen."

Blokkades

Bij Extinction Rebellion voelt Tessel zich thuis. "Het is een heel fijne beweging, met allemaal mensen die hetzelfde denken. De klimaatbeweging protesteert op een geweldloze wijze tegen klimaatverandering."

Door burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals blokkades, proberen de rebellen de overheid tot actie te dwingen. In oktober werd Tessel opgepakt toen ze de Blauwbrug in Amsterdam bezette.

"Door in de cel te zitten breng ik een offer. Alle petities, klimaatmarsen en demonstraties die er zijn geweest de afgelopen jaren hebben niet geholpen. Dus proberen we het systeem te ontregelen."

Schamen

"We zijn de aarde aan het uitputten met zijn allen." Door die gedachte wordt de activiste juist strijdbaar. "Ik kan wel depressief in bed gaan liggen, maar daar bereik ik niets mee en dan heb ik geen leuk leven. Ik zou me kapot schamen als ik niets zou doen."