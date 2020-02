Grenswachtershuis in bossen bij Mander nieuw leven ingeblazen

Er heerst momenteel een serene rust. Dat was tijdens en ook na de Tweede Wereldoorlog wel anders. Toen liepen over de Galgenberg bij Mander meerdere smokkelroutes. Om dat niet te vergeten, heeft Landschap Overijssel een grenswachtershuisje in ere hersteld.

"Duitsland ligt vijftig meter verderop", vertelt Rick Staudt van Landschap Overijssel. "En de bevolking van dit grensgebied had zich destijds gespecialiseerd in het smokkelen. Van boter, koffie en tabak. Maar ook van mensen."

Kat-en-muis-spel

En dus ontstond een soort kat-en-muis-spel tussen de smokkelaars en de grenswachters. "Ze hielden elkaar natuurlijk goed in de gaten. En vanuit het grenswachtershuisje konden de commiezen, zoals de grenswachters genoemd werden, de boel goed in de gaten houden."

Het is ruim vijf minuten lopen vanaf de parkeerplaats om bij het huisje in het bos te komen. Nu nog over blubberige paden, maar als het weer wat beter is, zal het er een drukte van belang zijn. "Van dit pad wordt veel gebruik gemaakt. En het verhaal over de smokkelroutes is een van de verhalen, die in dit gebied rondgaan. Dan is het belangrijk dat het goed geïllustreerd wordt middels het huisje."