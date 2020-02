'Zwolle moet historische gebouwen beter beschermen tegen sloop en verbouwing'

Ondanks een motie van D66, PvdA, CDA en SP om de villa niet te slopen gaat het volledige pand binnenkort toch tegen de vlakte. Een voldongen feit. De nieuwe eigenaar gaat er een vergelijkbaar nieuw pand neer zetten.

Sloop villa niet te voorkomen

Niet alleen de raadsfracties, maar ook de Vrienden van de Stadskern balen van het voornemen. De vereniging heeft het afgelopen jaar alles in het werk gesteld om de villa te behouden. Ze vinden de voorgevel bepalend voor het historisch stadsgezicht.

Het gebouw staat ook op de gemeentelijke lijst met 'cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren' én wordt omschreven als 'architectuurhistorisch belangrijk door het merkwaardige type en de verzorgde, gave gevel detaillering'.

Maar ondanks die omschrijving bleek de gemeenteraad niet in staat om sloop te voorkomen.

Villa Terborchstraat 13 (Foto: RTV Oost)

Volgens David Hof van D66 een schrijnend voorbeeld van stadsvernieuwing hoe het niet moet. "Als je als gemeente in een bestemmingsplan hebt beschreven dat een gebouw cultuur historische waarde heeft, en dat is bij de Terborchstraat aan de orde, dan kan het niet zo zijn dat het door de sloophamer wordt neergehaald. We willen voorkomen dat ook andere belangrijke gebouwen in Zwolle hetzelfde lot treft."

Parapluplan

Het college van B en W heeft de kritiek van de raad rondom de sloop van de villa in de Terborchstraat aangetrokken en komt dit jaar met de parapluregeling op de proppen om cultuurhistorische gebouwen, die geen monumentale status hebben, in de toekomst beter te beschermen.

Volgens de Zwolse architect Pieter Diks is het nieuwe beleid hard nodig. Zwolle heeft volgens hem op dit moment heel veel waardevolle gebouwen die vogelvrij zijn. Vrij om ze te slopen of ingrijpend te verbouwen.

"Dat vind ik ernstig", zegt Diks. "Ik heb onlangs een kaartje gemaakt om te laten zien op welke plekken in Zwolle belangrijke panden zomaar zouden kunnen verdwijnen als we er geen aandacht voor hebben"

Op de kaart staan bijvoorbeeld het Thomas á Kempis college, De Hofvliet villa, wijkboerderij De Klooienberg en Theehuis de Agnietenberg. Maar ook de houten 'Finse woningen' in de Wipstrik, hotel Wientjes, het Eureka gebouw aan het Assendorperplein en het provinciehuis, Stuk voor stuk waardevolle panden die door de nieuwe regelgeving beter beschermd zouden moeten worden.

"Het is zorgelijk als we deze gebouwen in de stad verliezen, gelukkig is het niet aan de orde", aldus Diks.

Theehuis Agnietenberg cultuur historisch waardevol (Foto: RTV Oost)

De Zwolse architect hoopt dat de gemeente Zwolle met de nieuwe regels straks beter gaat nadenken over de invulling van de stad in relatie tot de bestaande historische bebouwing.

Zweedse huisjes wipstrik (Foto: RTV Oost)

De parapluregeling kan helpen om missers te voorkomen. "In het verleden zijn in Zwolle dingen gedaan die niet zo fraai zijn. Het meeste bekende voorbeeld is de sloop van de oude gouverneurs villa naast het kerkbrugje."

Het pand werd, ondanks veel protest vanuit de bevolking, in 1985 gesloopt waarna er nieuwbouw in de vorm van het oude gebouw voor terugkwam. Een voorbeeld volgens Diks waar de Zwollenaren niet heel erg blij van zijn geworden.

Gouveneurshuis Zwolle oud en nieuw (Foto: RTV Oost)

Een andere discutabel voorbeeld is volgens de Zwolse architect ook de herbouw van de historische gevel van 'De Volharding', de oude Schaepman lakfabriek die tussen de huidige nieuwbouw staat. "Geeft die nieuw gebouwde gevel nog wel het karakter van de vroegere architectuur weer?, ik vind dat twijfelachtig."

Gevel "De Volharding" oude Schaepman fabriek (Foto: RTV Oost)

Karakteristieke gebouwen

Diks: "Om het in de stad goed te doen is visie nodig en regelgeving is daar een onderdeel van. Een gebouw is belangrijk als het karakteristiek is en dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit, uit welke tijd het komt. In Zwolle hebben we zo'n acht eeuwen aan geschiedenis staan, panden die je overal kunt zien. Als we die op de juiste waarde weten te schatten dan wordt de stad er rijker van."

Het parapluplan dat al die waardevolle historische panden beter moet beschermen ligt de komende tien maanden ter inzage op het gemeentehuis, pandeigenaren kunnen het plan inzien en er op reageren. De gemeenteraad neemt begin 2021 een definitief besluit over het plan.