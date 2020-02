Minister Bijleveld tegen studenten ROC van Twente: "Vrijheid is niet vanzelfsprekend"

Het 'Nationaal Gesprek over Vrijheid' is een gesprek tussen twee generaties over wat vrijheid en grondrechten in de praktijk betekenen en wat je zelf aan de vrijheid kan bijdragen. Maar zitten studenten daar wel op te wachten? "Dit is een 'once in a lifetime-ervaring', het is heel fijn dat we deze kans krijgen", zegt Dylan Pierik.

Besef

"Vrijheid is zo normaal dat jongeren er niet bij stilstaan. Ik wil ze juist daarom bijbrengen dat het niet zo vanzelfsprekend is dat we vrij zijn en kunnen zijn wie we zijn", zegt minister Bijleveld. "Dat we alles mogen zeggen, maar ook dat dat juist onderhoud vraagt van ons en dat het ons wat waard moet zijn."

Juist de interactie met de studenten stemt Bijleveld tevreden. "Ze stelden veel vragen en werden steeds bewuster van de betekenis van vrijheid." Een van de aanwezige leerlingen, Caitlyn Bergman, stelde een vraag aan de minister. "Ik vind het belangrijk dat ik kan zijn wie ik wil zijn. Natuurlijk zijn er mensen die daar een oordeel over hebben, maar het is in ieder geval wel mogelijk in Nederland. Ook is het mooi om te zien dat er in Nederland vrouwen bij Defensie werken, iets wat ook niet overal ter wereld mogelijk is."

Geaardheid

Dylan sluit zich daarbij aan. "Ik ben biseksueel en vind het heel normaal dat ik kan zijn wie ik ben. De reactie van de minister vond ik ook erg fijn. Gelukkig leven we in een vrij land waar dat kan."

Bijlveld besluit: "Ik merkte dat studenten ook beseften dat zij degene zijn die het verhaal van vrijheid weer aan de volgende generatie moeten vertellen. We moeten leren van de geschiedenis en dat is wat ik vandaag wil bereiken."