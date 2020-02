Erik uit Holten blij met het project Boeren voor Drinkwater: "Het is een win-winsituatie"

Is ons drinkwater wel veilig en schoon? "Ja", zegt waterbedrijf Vitens, "maar we moeten met elkaar wel alles op alles zetten om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Het project Boeren voor Drinkwater helpt daarbij."

Het project Boeren voor Drinkwater is in opdracht van Provincie Overijssel opgezet. Binnen het project worden boeren ondersteund door adviseurs. Allemaal om de verontreiniging van het grondwater te verminderen.

'Veel geleerd'

Boer Erik Rensen zit in het intrekgebied Holten, dat is een van de kwetsbare intrekgebieden. Hij is tevreden over het project.

"Ik begon ermee in 2011 en ik heb in die tijd veel geleerd. Je bent als boer altijd bezig met een manier hoe je kunt bemesten. Tijdens dit project heb ik al zo veel geleerd en daardoor zie ik echt verbetering."

Altijd veranderingen

Voor Erik gaat het nu vaak om de details, want toen hij begon viel er nog veel te leren. Maar er is altijd weer iets nieuws te leren volgens hem. "De regels waar we ons aan moeten houden veranderen, de techniek vernieuwt zich, dus er zijn altijd nieuwe dingen die we moeten leren."

Hij ziet graag dat er nog meer boeren zich aanmelden voor het project. "Het is een win-winsituatie, enerzijds voor het drinkwater, en anderzijds voor de boer. Ik gebruik mijn mest veel efficiënter en de opbrengst gaat omhoog."