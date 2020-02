Minister vindt Engels als voertaal op UT 'geen discriminatie'

'De voertaal op een instelling is iets anders dan de onderwijstaal. Dat schrijft Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in antwoord op Kamervragen. De minister vindt het aan de onderwijsinstelling zelf voor welke taal wordt gekozen.

Universiteit Twente is per 1 januari overgegaan op Engels als voertaal. Dat was voor Kamerleden Omtzigt, Van der Molen (CDA) en Wiersma (VVD) aanleiding de minister te bevragen.

'Bij de keuzes voor de taal vind ik het belangrijk dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en de instelling vooropstaan en dat de onderwijsinstelling haar regionale en lokale binding niet verliest', schrijft de minister als antwoord op de vragen.

Geen discriminatie

Sprake van discriminatie, zoals het CDA en de VVD beweren, is er volgens de minister niet. 'Ik heb geen aanleiding om aan te nemen dat bij deze beslissing van de Universiteit Twente sprake is van discriminatie van een persoon of personen op grond van taal', schrijft de minister.

'Als zou blijken dat niet aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt voldaan omdat een medewerker of student wordt gediscrimineerd, dan staat hiertegen uiteraard de gebruikelijke rechtsbescherming open voor de betreffende student of medewerker. Ik heb geen signalen dat hier sprake van is. De Universiteit Twente heeft mij verzekerd dat van ontslag van medewerkers vanwege de voertaal op de instelling geen sprake is.'

Medewerkers leren Engels

De UT heeft het afgelopen jaar iedere medewerker gevraagd een inschatting te maken van zijn of haar Engelse taalniveau. Wanneer dit onder het minimumniveau van zijn of haar functie bleek, is er een ontwikkelplan opgesteld. Hierin wordt afgesproken wat de medewerker gaat doen om aan het minimumniveau te voldoen en welke faciliteiten de Universiteit Twente biedt om hieraan te voldoen, zoals cursussen en tijd.

De Universiteit Twente geeft aan dat ongeveer 95 procent van de medewerkers voldoet aan het minimum taalniveau of het niveau behorende bij de functie.

Engels en Nederlands

De UT is zich er volgens de minister van bewust dat bepaalde documenten niet alleen in het Engels kunnen worden opgesteld. Jaarverslagen, medewerkersverslagen en juridische documenten worden zowel in het Nederlands als het Engels opgesteld.



Ook verschilt het per opleiding of er in het Nederlands of Engels wordt gecorrespondeerd. Gesprekken bij de koffieautomaat, teamoverleggen, overleggen met de leidinggevende wordt de taalkeuze overgelaten aan de aanwezigen. Wanneer een niet-Nederlandstalige medewerker aansluit bij het gesprek, dan wordt verwacht dat er Engels wordt gesproken.

Niet tevreden met antwoorden

Kamerlid Van der Molen, één van de vraagstellers, heeft al laten weten het niet bij de antwoorden van de minister te laten zitten.