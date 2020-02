Hengelose kinderen voetballen om leeftijdsgenootjes te kunnen laten sporten

Het gaat er fanatiek aan toe in Hangar 11 op het terrein van de voormalige vliegbasis in Enschede. Jongens en meiden strijden op zes indoorveldjes om de winst.

Dinsdag en woensdag zijn de voorrondes en donderdag is de grote finale. De Rotary Club Hengelo-Driene en Hengelo Sport houden voor de zevende keer het indoorsoccertoernooi. Via sponsoring hoopt de Rotary geld binnen te halen voor Jeugdfonds Sport en Cultuur en Special Heroes. Het doel is dat kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten toch bij een sportvereniging of club kunnen.

Gegroeid

Het evenement is de afgelopen jaren gegroeid van 52 deelnemende teams in het eerste jaar naar 170 teams het afgelopen jaar. Ruim 900 kinderen van groepen 6, 7 en 8 van de Hengelose basisscholen deden in 2019 mee. Daarnaast deden ruim 50 leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs mee aan een speciaal voor hen georganiseerd evenement.

Goal

Tygo en z'n vrienden van basisschool 't Eimink hebben net met 15-0 verloren. Toch stappen ze met een goed gevoel van het veld. "We hebben lekker gevoetbald, het had niet veel gescheeld of we hadden ook een goal gemaakt."

Sneu

Alycia van basisschool De Schothorst zit bij BWO. Ze vind het sneu als kinderen om financiële redenen niet bij een sportvereniging kunnen. "Ik vind voetballen heel leuk en het zou heel jammer zijn als ik niet zou kunnen voetballen bij BWO."

Leuke dag

Beide kinderen zijn het erover eens dat het niet echt uitmaakt of ze de finale halen. "We hebben dan in ieder geval een hartstikke leuke dag gehad."