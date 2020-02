Voorlezen over circulair ondernemen op basisscholen in Hardenberg

Zo'n vijfhonderd leerlingen van basisscholen in Hardenberg zijn vanmorgen voorgelezen over het belang van een circulaire economie. Ondernemers uit Hardenberg hopen op die manier kinderen te leren wat de circulaire economie voor ze betekent.

Er werd voorgelezen uit het boekje 'Beer Tad houdt het langer vol.' Het boekje is geschreven door de Hardenberger aannemer Eberhard Dijkhuis. De naam van de beer is afgeleid van kenniscentrum Hibertad in Hardenberg, dat kennis wil delen, bewustwording wil creëren en sociale duurzaamheid onder de aandacht wil brengen.

'Nuttige tips'

"De kinderen krijgen allemaal een boekje mee", zegt Dijkhuis, nadat hij een poosje in een klas heeft voorgelezen. "Het is in kindertaal gemaakt, maar er staan ook nuttige tips in voor de ouders. Het zal niet bij iedereen op dezelfde manier binnenkomen, maar alle kleine beetjes helpen."

In het boekje maakt beer Tad samen met zijn oom James van alles mee. Hij scheurt zijn broek, die hij vervolgens weggooit, hij heeft meerdere voetballen, waarvan hij leert dat hij er aantal moet weggeven en hij leert hoe hij lege flesjes opnieuw met water kan vullen in plaats van weg te gooien.

'Gezonde regio'

"Beetje bij beetje ontstaat bij een groeiende groep mensen het gevoel dat deze regio ook in 2030 een gezonde regio kan zijn. Een regio waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Dat is niet onmogelijk, maar gewoon een kwestie van doen. Zo'n voorleesochtend helpt daar zeker bij", aldus Dijkhuis.