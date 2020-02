Duurzaamheidscentrum Deventer telt af naar opening

Jos Pierey in het Duurzaamheidscentrum in Deventer (Foto: RTV Oost)

Steeds meer mensen zien klimaatverandering als een probleem, maar ze weten niet goed hoe ze iets kunnen doen om te helpen, vertelt Schoorlemmer. In het Duurzaamheidscentrum in Deventer worden bezoekers gewezen op manieren om stappen te zetten richting een beter klimaat.

"We proberen mensen zelf actie te laten ondernemen om duurzamer te worden. We willen het klimaatprobleem laten zien. In de wereld, maar ook in de eigen gemeente", aldus Schoorlemmer.

Elektrische auto's

Er zijn in het centrum allerlei voorbeelden te vinden van oplossingen die het klimaat ten goede komen, zoals een elektrische auto die gemaakt is door een bedrijf in Deventer. Daarnaast is er een ruimte waar Deventenaren worden gepresenteerd die internationaal met klimaatproblemen bezig zijn.

"We proberen Deventer bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid hier zichzelf te laten presenteren", vertelt Jos Pierey van Deventer Energie. Het is volgens hem anders dan informatie die via internet al beschikbaar is. "Je krijgt hier voorbeelden te zien, je kan deskundigen ontmoeten en uitleg krijgen."

Deventer Energie

Volgens Schoorlemmer is het centrum uniek in Nederland omdat het mensen ‘in de volle breedte’ stappen laat zetten. "De een begint daarbij met het huis isoleren, terwijl de ander in de tuin wil beginnen. Voor beide mensen willen we goede aanknopingspunten laten zien."

Het duurzaamheidscentrum in de Deventer binnenstad is opgericht door de Deventer Energie Coöperatie en Milieucentrum Ulebelt met steun van de gemeente Deventer. Komende zaterdag is de opening met een uitgebreid programma. Er is onder meer een debat en er worden lezingen gegeven.