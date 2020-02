Zwolse buurt keert zich tegen bouw stadsvilla's in binnentuin

Raad van State buigt zich over Zwolse binnentuin (Foto: PhotoObjects.net)

De bouw van twee grote stadsvilla’s aan de Zuiderkerkstraat in Zwolle moet worden geblokkeerd. Dat vindt een aantal buurtbewoners. Ze hebben de Raad van State gevraagd om het bestemmingsplan voor dit omstreden project te vernietigen. De stadsvilla’s tasten in hun ogen een monumentale en historisch waardevolle binnentuin aan.

De percelen waarop de woningen komen te staan, steken ver in de binnentuin. Er mag tot dertien meter lengte in de binnentuin worden gebouwd. Dat is volgens de buurtbewoners een te grote ingreep. De stadsvilla’s horen op deze plek niet thuis, vinden ze.



Verlies aan zonlicht

Daarnaast vinden ze dat de stadsvilla’s ervoor zorgen dat hun tuinen meer schaduw krijgen. Maar de gemeenteraad van Zwolle vindt het plan wel aanvaardbaar.

Uit een bezonningsonderzoek blijkt volgens gemeentewoordvoerders dat er nauwelijks verlies aan zonlicht is bij omliggende woningen. “Het verlies is minimaal. De nieuwbouw zelf zorgt voor een zeer beperkt verlies aan zonlicht. De schaduw wordt vooral veroorzaakt door de bomen in de binnentuin.”



Monumentale tuin

De gemeentewoordvoerders stellen dat de binnentuin niet wordt beschermd als historisch waardevolle tuin. En voor de bomen zelf geldt ook geen bijzondere bescherming.

In de tuin staan nu enkele garageboxen. Die moeten verdwijnen zodra de bouwvergunning voor de stadvilla’s is verleend. Maar dat gebeurt pas als het bestemmingsplan definitief is goedgekeurd. De Raad van State beslist daarover binnen zes weken.