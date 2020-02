Woonwagenbewoners Zwolse parkeerplaats wanhopig nu ze voor vrijdag moeten vertrekken

"Een gezin met kinderen staat op straat. Dat is wat ons enorm raakt en verdriet doet." Het huilen staat woonwagenbewoner Andries Schafer nader dan het lachen. De rechter stelde de gemeente Zwolle afgelopen vrijdag in het gelijk; de woonwagenbewoners van de parkeerplaats aan de Bellinistraat mogen daar niet langer blijven. Voor het einde van deze week moeten de bewoners zijn vertrokken, anders zal de gemeente handhaven.

De woonwagenbewoners verbleven daar sinds oktober 2018 om aandacht te vragen voor het tekort aan standplaatsen voor woonwagens.

'Woningen zijn er niet'

De uitspraak van de rechter is een enorme domper voor de groep bewoners die al hebben besloten in hoger beroep te gaan. "Die zaak gaan we zeker winnen, want we staan gewoon in ons recht", zegt Schafer. "Tijdens deze zitting konden we nog niet alle documenten overhandigen, maar dat gaat tijdens het hoger beroep wel lukken."

Volgens Schafer hebben de bewoners alles geprobeerd om een staanplaats te krijgen. Toen dat niet lukte, zijn ze zoals de gemeente wilde op zoek gegaan naar een woning. "Maar woningen zijn er ook niet, waar moeten we heen?" beklaagt Schafer zich met tranen in zijn ogen. "We staan gewoon op straat."

Wegslepen

De bewoners begrijpen niet waarom de gemeente Zwolle ze niet meer tijd geeft om op zoek te gaan naar een oplossing. "Dit is gewoon te kort dag en de gemeente denkt ook niet met ons mee. Ze gaan ons hier gewoon wegslepen, dat is wat er gaat gebeuren."

De gemeente Zwolle geeft aan inderdaad te zullen handhaven als de bewoners niet voor het einde van de week zijn vertrokken. "We doen nooit uitspraken over wanneer we dat zullen doen, maar de bewoners moeten vertrekken", aldus een woordvoerder van de gemeente. Een verdere toelichting wil de gemeente Zwolle nu niet geven over de zaak.