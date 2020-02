Joey van den Berg zegt profvoetbal vaarwel

NEC was de laatste werkgever van Van den Berg, maar in Nijmegen werd zijn contract in november van vorig jaar ontbonden nadat hij daarvoor al terug werd gezet naar het beloftenelftal. Nu gaat hij dus spelen voor hoofdklasser Alcides. Daarnaast mag Van den Berg bij zijn oude club SC Heerenveen een traject doorlopen om te ontdekken wat hij nog wel leuk vindt aan het betaald voetbal.

Van den Berg speelde in het seizoen 2007/2008 elf duels in de Jupiler League namens Go Ahead Eagles. Zijn grote doorbrak volgde in 2010, bij PEC Zwolle. In het shirt van de Zwollenaren kwam Van den Berg tussen 2010 en 2013 tot 81 officiële wedstrijden. In de winter van 2013 vertrok hij naar SC Heerenveen.